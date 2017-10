Hoek pakt in extremis een punt

Hoek (foto: Sjaak van der Salm)

Hoek keek al snel in de wedstrijd tegen een 2-0 achterstand aan. Mauritsio Helstone opende de score voor thuisploeg AFC in de achtste minuut. In de twaalfde minuut trof hij opnieuw het doel. Dit keer kopte hij een voorzet feilloos binnen.

De ploeg van trainer Jannes Tant ging daardoor met een 2-0 achterstand de rust in. Toch kon de uitploeg in de tweede helft nog wat terugdoen. Nadat AFC-aanvoerder Veerman de stand bijna op 3-0 bracht, schoot Rik Impens namens Hoek de bal binnen.

Kort daarna werd Titas Vitukynas gevloerd in het strafschopsgebied, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Hoek zag zo een kans om op gelijke hoogte te komen in rook opgaan. In de blessuretijd wist Van Renterghem alsnog te scoren, waardoor Hoek met een punt naar huis ging.

Scoreverloop

1-0 Helstone (8)

2-0 Helstone (12)

2-1 Impens (58)

2-2 Van Renterghem (90)

Bijzonderheden

Rode kaart voor Van den Bergh in de blessuretijd.





Opstelling Hoek: De Jonghe, Wilson, Van den Bergh, De Backer, Van Renterghem, Verwilligen (Martens/46), Impens, Vandepitte, Leroy, Van Sprundel (Ceesay/74), Vitukynas (Cergui/74)