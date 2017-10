Ruime zege Oemoemenoe op The Dukes

Oemoemenoe (foto: Mirjam Wasterval)

Vanaf het begin van de wedstrijd nam Oemoemenoe het initiatief en de ploeg gaf dat geen moment uit handen. Oemoemenoe ging zo met een voorsprong van 10-22 de kleedkamers in. In de tweede helft was de club van aanvoerder Joey Luitwieler oppermachtig. Het maakte veel punten en kreeg nauwelijks scores tegen.

Stand

Oemoemenoe bepaalde de eindstand op 26-64 en blijft daardoor volop meedoen in de strijd om een plek in de kampioenspoule van de Ereklasse. In de rangschikking staat Oemoemenoe nog steeds op de vijfde plaats met 16 punten uit 6 wedstrijden.