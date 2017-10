Thijmen van de Vrede pakt eerste zege in Zeeuwse ATB Cup

Thijmen van de Vrede heeft de eerste wedstrijd van de Zeeuwse ATB Cup in Wemeldinge gewonnen. De mountainbiker uit Goes duldde geen tegenstand en kwam met één minuut en twaalf seconden voorsprong als eerste over de meet. Marijn Vermue en Jan Piet Saman vervolledigden het podium.

Thijmen van de Vrede (foto: Facebook Thijmen van de Vrede) Bij de masters ging de overwinning naar de Belg Danny Sleeckx. Zijn landgenote Mieke Decraene zegevierde bij de vrouwen. De Zeeuwse ATB competitie bestaat in totaal uit tien wedstrijden. De volgende manche is volgende week zaterdag in het Belgische Zelzate.