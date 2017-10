Motorjacht in problemen in monding van de Westerschelde

KNRM rukt uit voor motorjacht in problemen (foto: KNRM)

De bemanning van de Zeemanshoop was net bezig met een oefening toen de melding binnenkwam. Door de vastzittende ankerketting kon het jacht in de aantrekkende wind geen kant meer op.

De reddingboot zette meteen koers naar het 13 meter lange motorjacht in de monding van de Westerschelde. De poging om het anker naar boven te krijgen, slaagde niet. In overleg met de eigenaar is daarom besloten de ankerketting door te knippen.

Het jacht met vier mensen aan boord is daarna doorgevaren naar de haven van Cadzand.