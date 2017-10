Franse veteraan krijgt Kapelse erepenning op zijn 102e verjaardag

Nadat Nederland op 15 mei 1940 gecapituleerd was, vochten de Fransen nog door in Zeeland. Bij gevechten in de buurt van Wemeldinge raakte Hamon op 16 mei zwaargewond. Een dag later kwam hij in het St. Joanna ziekenhuis in Goes te liggen. Daar kreeg hij te horen dat hij het niet zou overleven. Hij kreeg daar ook de laatste sacramenten toegediend. Het kostte zes operaties, maar de taaie Fransman overleefde