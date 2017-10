Twaalfde plaats voor Niels Mesu in 46e Jaap Eden Trofee

Niels Mesu uit Middelburg is gisterenavond als twaalfde over de finish gekomen in de 46e Jaap Eden Trofee in Amsterdam. De 25-jarige marathonschaatser van AB Transport Group maakte deel uit van een kopgroep van 21 schaatsers en strandde in de eindsprint net buiten de top tien. De overwinning ging naar Evert Hoolwerf.

Niels Mesu (foto: Orange Pictures) In Amsterdam zette een kopgroep van 21 schaatsers het peloton op een ronde achterstand. In de finale bleven de koplopers bij elkaar, waarna Evert Hoolwerf naar de overwinning sprintte. Niels Mesu kon beslag leggen op een twaalfde plaats. Bij de beloften mocht Erwin Mesu starten met dispensatie, maar als compromis moest hij twintig rondes voor het einde de wedstrijd verlaten. De 28-jarige schaatser is nog steeds herstellende van een elleboogblessure. Joerec Cijsouw voltooide wel de wedstrijd en finishte op een 27e plaats. De 46e Jaap Eden Trofee was de eerste wedstrijd van de KPN Marathon Cup. De KPN Marathon Cup bestaat in totaal uit zestien wedstrijden. De tweede wedstrijd staat volgende week zaterdag op het programma in Leeuwarden.