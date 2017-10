Leonie Ton zegeviert in Indian Summer Trail

Leonie Ton won eerder dit jaar het NK 100 km (foto: Omroep Zeeland)

Ton bleef haar eerste achtervolger Rene Kromkamp bijna twee uur voor. Op bijna drie uur achterstand was Simone Durry de tweede vrouw. Onderweg moesten de deelnemers zo'n 529 hoogtemeters overwinnen. De wedstrijd vond grotendeels over onverhard terrein plaats in de omgeving van het Drentse Rolde.