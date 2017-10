Snuffelen tussen kerstballen en trouwjurken

Vijfhonderd kramen

Het evenement duurde twee dagen en het hoogtepunt lag op zaterdag toen er zo'n vijfhonderd standhouders in de Zeelandhallen stonden. Iedereen kon een kraampje huren en zijn spulletjes uitstallen.

Op de markt draaide het vooral om gezelligheid. Geld verdienen leek voor de meeste verkopers niet zo belangrijk, zo vertelde een van de deelnemers tegen Omroep Zeeland het pronkstuk uit zijn kraam liever gewoon weer mee naar huis te nemen.

Barbie en kerst

De variatie in producten was groot. Zo was er veel kleding en schoeisel te vinden, maar men had ook tuinstoelen en barbiepoppen in de aanbieding. Heel wat verkopers hadden ook alvast kerstspullen meegenomen.

De organisatie schat dat er zo'n vijfduizend bezoekers geweest zijn dit weekend.