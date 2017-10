Goes verslaat koploper Groene Ster

Goes kende een lastige openingsfase. Na twaalf minuten was het Eloy Cox die Groene Ster op een 0-1 voorsprong zette. Hierna leek Goes wat beter in de wedstrijd te komen. Het creëerde een paar goede kansen, maar het duurde tot de 31e minuut voordat Kabwe Manengela de thuisploeg langszij bracht na een fraaie aanval.

Niet veel later deed Remon de Vlieger het publiek opspringen, toen zijn vrije trap de kruising raakte, maar de ploegen gingen met een gelijke stand de kleedkamer in.

Na rust bleef Goes aandringen. Na 62 minuten wist Wissel uiteindelijk zijn vijfde treffer van het seizoen te maken. Daarna nam GOES wat gas terug, maar Meulmeester hield zijn ploeg goed op de been en trok met enkele reddingen de zege over de streep.

Scoreverloop

0-1 Cox (12)

1-1 Kabwe Manengela (31)

2-1 Wissel (63)

Opstelling GOES:

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan-Paul van Hecke, Dekker, Hollemans, De Winter (Kroon/70), De Vlieger, Kabwe Manengela (Van de Woestijne/77), Wissel, Franse (Corne de Jonge/89)