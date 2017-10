Uitslagen amateurvoetbal zondag 22 oktober

Zowel VC Vlissingen als GOES kan terugkijken op een geslaagd weekend. Het team uit Vlissingen was een maatje te groot voor Baronie en GOES hield de voorsprong tegen Groene Ster vast tot het eind. Beide clubs blijven bovenin meedoen in de Hoofdklasse B.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

Gemert gaat nog altijd aan de leiding. VC Vlissingen en GOES volgen op gepaste afstand. 2e klasse E

Zeelandia Middelburg verliest in eigen huis en mist de aansluiting met de subtop. 3e klasse A

Een donkere dag voor de teams uit Zeeland in de derde klasse. 4e klasse A

RIA W blijft onderaan staan na een nederlaag in eigen huis tegen ODIO. 5e klasse A

Sluis pakt de eerste punten in de competitie na een gemakkelijke zege tegen Sluiskil.