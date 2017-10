Vlissingen met ruime cijfers voorbij Baronie

Yves Nyemb maakte de openingstreffer (foto: Paul ten Hacken)

Vlissingen begon goed aan de wedstrijd. Doelman Van Belzen had in de eerste helft weinig te doen. Aan de andere kant wist Yves Nyemb voor de uitploeg te scoren in de 24e minuut. Hij speelde zich vrij in het strafschopgebied en schoot vervolgens de bal in het doel.

De ploeg van John Karelse bleef daarna druk zetten en kwam zelfs in de 40e minuut op een 0-2 via een afstandsschot van Jarreau Manuhuwa. Met die voorsprong ging VC Vlissingen bij de rust de kleedkamers in.

Na rust ging Vlissingen verder met scoren. Er was nog weinig gebeurd, toen De Kroo in de 64e minuut de 0-3 maakte. Kort voor tijd bepaalde Eryüruk de eindstand op 0-4.

Scoreverloop

0-1 Nyemb (24)

0-2 Manuhuwa (40)

0-3 De Kroo (64)

0-4 Eryürük (89)

Opstelling Vlissingen: Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Braafhart (Martien/45), Siereveld, Milton Roemeratoe, Manuhuwa, El Hattach (Weda/78), Eryürürk, De Kroo (Schalkwijk/69), Nyemb, Bouzambou