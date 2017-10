Tolhoek sluit seizoen af met een mooie ereplaats

Antwan Tolhoek heeft zijn eerste seizoen bij Team LottoNL-Jumbo op fraaie wijze afgesloten. De 23-jarige renner uit Yerseke reed naar een verdienstelijke vierde plaats in de Japan Cup. De wedstrijd werd gewonnen door de Italiaan Marco Canola van Nippo Vini-Fantini.

Tolhoek wist samen met nog vier andere renners het peloton voor te blijven. In de sprint beschikte echter Marco Canola over de beste benen. Hij versloeg Benjamin Prades uit Spanje en thuisrijder Takeaki Amezawa. De Yersekenaar Antwan Tolhoek strandde net naast het podium op een vierde plaats.



De vierde plaats in de Japan Cup was tevens de beste daguitslag voor Tolhoek dit seizoen. Eerder dit jaar werd hij onder meer tweede in het bergklassement van de Ronde van Polen en hij finishte op een knappe 27e plaats in de Vuelta.