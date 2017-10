Achter de slalommende schapen aan

Slalommende schapen, dat is geen alledaags gezicht. Dit weekend was het te zien tijdens de wedstrijden voor schaaphoeders in Heikant. Daar gingen hondeneigenaren de strijd met elkaar aan om te kijken wie de schapen het best over het parcours kon loodsen.

Waar het baasje gaat, volgt de hond en dus de schapen. Maar op een parcours met allerlei obstakels is het lastig de kudde van twaalf schapen altijd bij elkaar te houden. Het vele wandelen langs de hindernissen maakt van schapenhoeden een goede work-out en de honden vinden het hartstikke leuk. "Ubor heeft het in zijn bloed zitten," vertelt deelneemster Diana Roelands over haar langharige Hollandse herder. "Ik wilde een activiteit doen die bij hem paste en kwam hier op uit." Diana Roelands met haar Hollandse herder Ubor (foto: Omroep Zeeland) Roelands: "Voordat ik met deze hobby begon had ik nog nooit een schaap van dichtbij gezien. Dat was in het begin best wennen." Organisator Henry Weesie ziet ook dat meer mensen de hobby weten te vinden. "We organiseren al drie jaar wedstrijden en we merken dat er de laatste tijd steeds meer mensen meedoen."