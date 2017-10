Ceulemans kan Dallinga niet aan overwinning helpen

Ceulemans speelde in 2011 ook al voor Dallinga. Tegen Bousema Lochem maakte de 80-jarige driebander zijn rentree. Zijn ploeg verloor echter de wedstrijd. Dallinga staat daardoor nu op een zevende plaats in de Buffalo League, de hoogste nationale competitie in het driebanden.

De 80-jarige biljarter kwam als een speer uit de startblokken en leidde gelijk tegen zijn tegenstander Wesley de Jaeger. Ceulemans kon de partij al eerder afronden maar maakte een paar kleine foutjes waardoor hij zijn partij pas na 27 beurten had beslist.

Ondanks de winst van Ceulemans wist Dallinga niet te winnen. Marco Janssen verloor zijn partij na lang voor te hebben gestaan terwijl de tegenstanders van Steven van Acker en Berry Dallinga een maatje te groot waren voor de Zeeuws-Vlamingen.

Biljartlegende Raymond Ceulemans is komend seizoen in Sluiskil te zien (foto: Orange Pictures)

Reserves

De Belgische biljartlegende is toegevoegd aan de selectie omdat Jean Paul de Bruijn en Frédérique Caudron door internationale wedstrijden afwezig zijn. De regels staan niet toe om wedstrijden te verzetten waardoor Dallinga op zoek moest naar reservespelers.

Geen twijfel

Toen Ceulemans de vraag kreeg om zich aan te sluiten bij het team, twijfelde hij geen moment. "Ik ken hier de mensen, de locatie en de jongens die hier spelen. Toen Meerten Dallinga belde heb ik direct ja gezegd."

Vijf wedstrijden

Ceulemans heeft toegezegd vijf wedstrijden mee te spelen met de Sluiskilse ploeg. Wanneer de volgende wedstrijd is waar de Belg ook aan meedoet is nog niet bekend.

Uitslagen Dallinga-Bousema Lochem