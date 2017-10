Nieuwe afslag A58 open, files bij Goes moeten tot het verleden behoren

(foto: Gemeente Goes)

De aanleg voor de nieuwe afslag startte drie jaar geleden. Toen was er eindelijk genoeg geld om de op- en afritten aan te kunnen leggen. De gemeente Goes probeerde al sinds 2009 geld los te krijgen bij het Rijk, maar die kwam pas in 2013 over de brug. De nieuwe afslag is niet alleen door het Rijk betaald, maar ook door de gemeente Goes en de Provincie Zeeland.

Ziekenhuis

Ambulances maken al sinds september gebruik van de nieuwe afslag. Eerst maakten die gebruik van een eigen afrit op de snelweg om snel het ziekenhuis te kunnen bereiken.

Ook voor bedrijven is de afrit aantrekkelijk. Het is voor de directie van recreatiebedrijf Roompot zelfs een reden om het hoofdkantoor naar Goes te verhuizen. "We gaan naar een AA-locatie die makkelijk bereikbaar is als er straks een nieuwe afslag ligt van de A58. We hopen daardoor ook makkelijker personeel te werven", zei directeur Jurgen van Cutsem deze zomer.

Lees ook: