Nieuwe afslag A58 open, vijf minuten eerder op het werk

Vijf minuten tijdswinst

Medewerkers van technisch bedrijf 360 ° KAS op de Poel zijn blij met de nieuwe afslag. Nadine Polder: "Ik kreeg vanochtend een berichtje van een collega en heb de afslag meteen genomen. Nu ben ik vijf minuten eerder op mijn werk. Heel blij ben ik ermee." Ook collega Mark van Zanten is tevreden. "Ik kom uit Zuid-Holland en ook ik ben sneller in Goes." Ronald Joosse uit Serooskerke (Walcheren) merkte vanochtend nog niet veel. "Ik neem de afslag bij de Zeelandhallen en moest gewoon wachten, helaas."

Vanochtend vroeg werden de hekken weggehaald

Wethouder Loes Meeuwisse is blij. Niet alleen vanwege de tijdswinst, maar ook vanwege de economische aantrekkingskracht van de nieuwe afslag. "Kijk naar de vestiging van nieuwe bedrijven als De Roompot. Die komen hier ook vooral vanwege de nieuwe afslag."

'Geen files meer'

De gemeente is er zeker van dat de files door de ochtendspits bij de Zeelandhallen vanaf nu uitblijven. Meeuwisse: "Er is een extra aansluiting. Het verkeer zal zich gaan verdelen. Mensen zullen het nog wel moeten ontdekken, maar dat gaat denk ik wel de komende dagen gebeuren."

Volgens Meeuwisse levert de nieuwe afslag een flinke tijdwinst op. "In een gewone ochtendspits denk ik zeker vijf tot tien minuten , maar als het regent of er is iets bijzonders dan kan dat oplopen tot twintig minuten. Dat is best wel een hele tijd."

De aanleg voor de nieuwe afslag begon drie jaar geleden. Toen was er eindelijk genoeg geld om de op- en afritten aan te kunnen leggen. De gemeente Goes probeerde al sinds 2009 geld los te krijgen bij het Rijk, die kwam in 2013 over de brug. De nieuwe afslag is betaald door verschillende partijen als het Rijk, de gemeente Goes en de Provincie Zeeland.

(foto: Gemeente Goes)

Ziekenhuis

Ambulances maken sinds september gebruik van de nieuwe afslag. Eerst hadden ambulances een eigen afrit op de snelweg om sneller het ziekenhuis te kunnen bereiken.

Lees ook: