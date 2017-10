Drie Zeeuwen praten mee over wel en wee kerncentrale Doel

De klankbordraad bestaat zo'n twintig jaar. Er zitten achttien mensen in waarvan er drie afkomstig zijn uit Zeeland. Twee uit Hulst en één uit Rilland. De 74-jarige Guus Scherbeijn uit Rilland meldde zich er twaalf jaar geleden voor aan. Vijftig jaar lang werkte hij in de procestechnologie en met die achtergrondkennis besloot hij in de klankbordraad te stappen.

Kritische vragen

"De centrale geeft een paar keer per jaar informatie over het wel en wee van de laatste maanden", vertelt Scherbeijn. "De actualiteit wordt dan vaak ook meegenomen. De klankbordraad kan daarbij kritisch zijn. We kunnen vervelende of moeilijke vragen stellen. Sommigen verdiepen zich in een bepaald detail ergens over en gaan dan hele specialistische vragen stellen."

Bij zo'n klankbordvergadering zit de directie, maar ook schuiven soms techneuten of externe deskundige aan om bepaalde processen te verduidelijken.

Scherbeijn: "Het is niet zo dat wij als klankbordraad iets kunnen veranderen aan het beleid, maar ik heb wel ontdekt dat men daar heel erg open is en dat ze hun zorgen met ons delen. We krijgen in ieder geval het gevoel dat we serieus genomen worden."