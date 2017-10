Zeeland wordt wakker: nieuwe afslag, bezorgde buren en water

(foto: Gemeente Goes)

Afslag

De nieuwe afslag op de A58 bij Goes is vanmorgen in gebruik genomen. Door de nieuwe afslag moeten files in de ochtendspits bij Goes tot het verleden gaan behoren.

Vier keer per jaar vergadert de klankbordraad met de kerncentrale in Doel (foto: Omroep Zeeland)

Bezorgde buren

De kerncentrale in Doel is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Voornamelijk vanwege de vele zorgen over de veiligheid. Die zorgen worden ook geuit in de klankbordraad. Daarin zitten omwonenden uit Nederland en België in, onder wie drie Zeeuwen.

Drinkwater (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Drinkwater

In Goes wordt vanmorgen het officiële startschot gegeven voor het project Sam de Waterman. Het doel van het project is om op een speelse manier kinderen van groep 1 en 2 te stimuleren om water te drinken. Dat gebeurt op initiatief van onder meer de GGD. In totaal doen 16 Zeeuwse basisscholen mee.

Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Het weer

Ook vandaag is het bewolkt met nauwelijks ruimte voor de zon. Eerst blijft het droog, later vanmiddag en vanavond trekt een storing over de provincie en gaat het weer regenen. Er waait een matige westzuidwestenwind en het wordt 15 graden.