Sam moet kinderen gezonder laten drinken

Sam de Waterman wordt op zestien basisscholen geintroduceerd (foto: GGD Zeeland)

"In het Sam de Waterman-voorleesboek zitten twaalf verhaaltjes waarin Sam allerlei avonturen met water beleeft. Zodat kinderen leren wat water allemaal kan doen, waar water goed voor is. En na het lezen van zo'n verhaal gaan de kinderen samen drinken uit een Sam de Waterman-bidon", vertelt Janneke van Schaik van de GGD in Zeeland wordt wakker op de radio. Bij het project hoort ook een lied.

Positieve resultaten

Volgens Van Schaik is het project ontwikkeld in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam. "Het is vorig jaar uitgeprobeerd op een paar basisscholen in Zeeland en in Amsterdam. De resultaten waren positief." Daarna heeft een jeugdverpleegkundige dit project opgepakt en er hard aan gewerkt om dit project verder uit te zetten.

De HZ in Vlissingen is ook bij het waterdrinkproject betrokken. Studenten van die hogeschool doen onderzoek naar het effect van Sam de Waterman. De pilot duurt tot de kerstvakantie. Dan wordt gekeken of er mee wordt doorgegaan.