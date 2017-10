Begroting waterschap: miljoenen extra naar dijken, wegen en fietspaden

Waterschap Scheldestromen investeert volgend jaar 39,1 miljoen euro extra in dijken, duinen, gemalen, wegen en fietspaden. Het geld wordt verdeeld over meer dan 80 projecten. De investeringen komen bovenop de normale uitgaven (116 miljoen euro) van het waterschap voor het onderhoud van dijken en wegen en het beheer en schoonhouden van het water in de provincie.

Het waterschap bewaakt de dijken bij een zware storm (foto: Waterschap Scheldestromen) De belastingopbrengsten stijgen volgend jaar met 2,49 procent, iets minder dan de maximale stijging van 2,5 procent zoals is toegezegd. Hierdoor hoeft er geen geld van de algemene reserves te worden gebruikt. De begroting wordt volgende maand in de algemene vergadering van het waterschap voorgelegd. Grote projecten Het waterschap geeft 3,5 miljoen euro uit aan een verkenningsstudie voor een dijkversterking bij Hansweert. Het gaat om een stuk van meer dan vijf kilometer dat moet worden aangepast zodat het aan de nieuwe normen voldoet. De daadwerkelijke dijkversterking gaat meer dan 20 miljoen euro kosten. 90 procent van dat bedrag betaalt het Rijk, laat het waterschap weten. Om kinderen veiliger naar school te laten fietsen wordt er tussen Kortgene en Colijnsplaat een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd. Het waterschap steekt daar 2,7 miljoen euro in. In Zeeuws-Vlaanderen wordt het meeste geld uitgegeven aan wateropvang. Zo wordt er in Oost-Zeeuws-Vlaanderen een nieuw gemaal Kruispolder (4 miljoen euro) gebouwd. Dat moet zorgen voor een betere afvoer van het oppervlaktewater. Ook wordt er 1,3 miljoen euro uitgetrokken voor het baggeren van Moerschans bij Hulst.