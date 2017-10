'Alle opsporingscapaciteiten' ingezet voor gevluchte kat

Bij een ongeval in IJzendijke is vanochtend een jong katje uit z'n kooitje ontsnapt. De baas verloor de macht over het stuur en vloog over de kop de dijk af.

De politie zette "alle opsporingscapaciteiten" in om het katje te vinden (foto: Politie) Volgens de politie kwam de bestuurder met de schrik vrij. Hij had wel wat verwondingen aan zijn handen door rondvliegend glas. Eind goed al goed In de auto stond ook een kooitje met een kat erin. Die zou naar de dierenarts worden gebracht voor castratie. Door het ongeluk ging de kooi open en wist de kat te ontsnappen. "De kat kon niet ver zijn en alle opsporingscapaciteiten van de politie werden ingezet waardoor de kat gelukkig snel weer werd terug gevonden", meldt de politie op Facebook.