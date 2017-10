Nieuwe afslag Goes is goed, maar niet ideaal

Komende vanuit de richting van Bergen op Zoom vindt Hornman dat er over een relatief korte afstand vaak afgeremd moet worden. "De hele toe- en afrittenserie die hier gemaakt is, kenmerkt zich wel door een wat beknopte bouw." Dat heeft volgens Hornman een harmonica-effect als gevolg. "Dat betekent dat als het heel druk zou gaan worden, het mogelijk terugslaat op de A58."

Door de korte, scherpe bochten verwacht Hornman ook dat er in het begin ook nog wat auto's in de berm zullen belanden. "Dat zijn wel een beetje de problemen van dit soort hele korte toe- en afritten."

Onrustig

Als Hornman het voor het kiezen zou hebben, zou hij de afslag op een andere plek hebben aangelegd. Nu vindt hij dat er vanuit de richting Bergen op Zoom drie afslagen kort op elkaar zitten, namelijk de afslag naar Kapelle, de nieuwe afslag en die richting Zierikzee. Hij vindt dat onrustig, het zou volgens hem beter zijn als de afslagen wat verder uit elkaar zouden liggen.

Vroeg in de ochtend werden de hekken weggehaald voor de nieuwe afslag (foto: KWS Infra Roosendaal)

Van de verkeersdeskundige moeten de knelpunten die hij noemt, wel in een breder perspectief worden gezien: "Een groot voordeel van Zeeland is wel dat de de hoeveelheid verkeer, ten opzichte van andere plekken in Nederland relatief beperkt is. Je ziet hier minder dan 50.000 voertuigen per dag en in de Randstad zijn vergelijkbare wegen waar ze er zo'n 200.000 per dag te verstouwen hebben."

Dat heeft volgens hem als voordeel dat er meer ruimte is er minder snel hinder ontstaat van problemen die toe- en afritten veroorzaken. Hornman verwacht echter niet dat de knelpunten die hij opnoemde niet meteen tot problemen zullen leiden, omdat het verkeer zich naar verwachting zal gaan verdelen over de al bestaande afslag richting De Poel en de nieuwe.