Politie vindt pistool in woonhuis, bewoner aangehouden

Aanhouding door de politie (foto: Omroep Zeeland)

De politie kreeg een tip dat er in de woning vermoedelijk een pistool lag. Toen agenten bij het huis arriveerden, probeerde de bewoner er vandoor te gaan via aangrenzende tuinen.

In de bosjes

De omgeving werd afgezet waardoor de man alsnog aangehouden kon worden. Hij zat in de bosjes in een van de tuinen. Hij is overgebracht naar Torentijd in Middelburg.

Nadat de man was aangehouden, werd het pistool in het huis gevonden. Het gaat vermoedelijk om een gasalarmpistool, dat nauwelijks tot niet van echt is te onderscheiden. Het wapen is voor verder onderzoek in beslag genomen.