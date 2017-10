Hoogerland tweede in Brabant Beach Battle

Wielrenner Johnny Hoogerland uit Langeweegje is tweede geworden in de Brabant Beach Battle. Op het E3-strand in Eersel moest Hoogerland alleen Coen Vermeltfoort voor zich dulden. De wedstrijd in Eersel was de eerste van het strandrace seizoen.

Johnny Hoogerland werd tweede in de Brabant Beach Battle (foto: Johnny Hoogerland) Hoogerland bood Vermeltfoort goed tegenstand, maar moest de Brabander vlak voor de finish laten gaan. De derde plaats was voor de regerend Nederlands strandkampioen Jasper Ockeloen uit Dordrecht. Bij de dames was Pauliena Rooijakkers de sterkste in de eerste editie van de Brabant Beach Battle. Oud-profrenner Hoogerland reed in Eersel zijn eerste strandrace. Hij wil in het komende seizoen nog vaker aan de start staan bij deze tak van de wielersport die steeds meer aan populariteit wint. Op 6 januari vindt de jaarlijkse strandrace op de Brouwersdam plaats.