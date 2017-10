Schippers willen niet in de wacht liggen

Eerlijke manier

Binnenvaartschippers waren namelijk altijd gewend om zich pas in het zicht van de sluis te melden. Op volgorde van aankomst mochten ze er vervolgens door. Op die manier ging het eerlijk en hoefde je niet 's ochtends al te bedenken hoe laat je bij de sluizen zou zijn. Als je de tijd maar haalde om te lossen of te laden.

Afhaalchinees effect

Toch is het aanmeldsysteem in werking getreden. Want binnenkort begint de aanleg van de nieuwe sluis bij Terneuzen. Daardoor kan de Middensluis minder gebruikt worden. Om te voorkomen dat de schepen daar in de file terecht komen, is nu dit aanmeldsysteem ingevoerd.

Aanmelden is niet verplicht. Schippers mogen zich ook nog aanmelden op de oude manier. En daardoor ontstaat het afhaalchinees-effect: mensen die hebben gebeld met een bestelling gaan voor op de mensen die spontaan naar het restaurant komen voor hun maaltijd. Schippers die zich pas melden als ze bijna voor de sluis liggen, lopen kans te moeten wachten. Want binnenvaartschepen die zich via het nieuwe systeem melden zijn al ingepland en krijgen voorrang op het gereserveerde tijdstip.

Nieuw systeem

Het planningssysteem wordt al een aantal jaren gebruikt voor de zeevaart en nu dus ook voor de binnenvaart. Volgens Peter Scherpenisse, teamleider van de verkeerstoren in Terneuzen, is het een enorm handig systeem wat optimaal werkt om de schepen te 'schutten' (schepen door de sluizen loodsen).

Een voordeel van het nieuwe systeem is dat schepen economischer en milieubewuster kunnen varen. Als zij bijvoorbeeld 's ochtends al weten op welk moment ze door de sluis mogen kan er langzamer gevaren worden. Dat scheelt in brandstof maar ook in uitstoot. Tegelijkertijd levert het Rijkswaterstaat minder drukte op vlak voor de sluizen. Peter Scherpenisse hoopt dat de schippers uiteindelijk alsnog massaal in zee gaan met het nieuwe systeem.

