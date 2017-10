Van Anrooij derde in Franse veldrit

Lindy van Anrooij werd derde bij de veldrit in Balan (foto: Lindy van Anrooij)

Van Anrooij was blij met haar resultaat, maar liet op haar Facebook-pagina ook weten dat er meer in had gezeten. De lag op de tweede plaats toen ze ten val kwam en met haar stuur vast kwam te zitten in een spandoek. Daarvan profiteerde de Belgische Axelle Ballaert. De wedstrijd in de Ardennen was een UCI 1.2 wedstrijd.