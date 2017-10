Inwoners Sluis produceren meeste restafval

(foto: Omroep Zeeland)

In Kapelle wordt sinds enkele jaren het afvaltarief gedifferentieerd naar de hoeveelheid die wordt aangeboden ('Diftar') en in de cijfers is er een duidelijke afname te zien, de sterkste daling van heel Zeeland. In 2016 boden de Kapellenaren gemiddeld 126 kilo aan, dat is 183 kilo minder dan wat er gemiddeld per persoon in Sluis bij de straat wordt gezet.

Daling

In alle Zeeuwse gemeenten daalde vorige jaar het ingezamelde restafval. Met als kanttekening dat er geen recente cijfers beschikbaar zijn van Middelburg, Terneuzen en Tholen.