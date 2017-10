Heracles rekent op veel toeschouwers tegen Hoek (foto: www.heracles.nl)

Dit betekent niet dat er al 11.000 kaarten voor de wedstrijd verkocht zijn. De seizoenkaarthouders en businessclubleden van Heracles mogen gratis naar binnen, maar het is afwachten of zij ook echt op de wedstrijd af komen. Volgens persvoorlichter Edwin van Lenthe van Heracles loopt de losse kaartverkoop goed.

Zeeuwse fans

Hoek neemt vier bussen vol met supporters mee richting Almelo. Dat betekent dat zo'n 200 Zeeuwse voetbalfans de wedstrijd in hun stadion zullen bekijken.

Omroep Zeeland zendt Heracles-Hoek live uit op de radio. (foto: Sjaak van der Salm)

Live verslag

Omroep Zeeland radio doet woensdagavond live verslag van de wedstrijd Heracles-Hoek. De wedstrijd in het Polman stadion in Almelo begint om 18.30 uur. Verslaggevers Stefan Nijpjes en Jan-Jaap Corré doen integraal verslag van de wedstrijd. De uitzending, gepresenteerd door Martijn Katsman, duurt van 18.00 tot 21.00 uur.

Hoek is de enige Zeeuwse club in het hoofdtoernooi van het KNVB-bekertoernooi. De ploeg van trainer Jannes Tant bereikte de 2e ronde door de veelbesproken wedstrijd tegen FC Lisse na de beslissende strafschoppenserie te winnen. De laatste keer dat Hoek in het landelijke bekertoernooi tegen een profclub speelde was in 2013. Toen werd in de Rotterdamse Kuip met 3-0 verloren van Feyenoord. Op 16 december 2003 werd Heracles-Hoek ook gespeeld in het KNVB-bekertoernooi. Toen werd het 4-1 voor de club uit Almelo.