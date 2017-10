Marco Borsato gebruikt Zeeuwse beelden in nieuwste videoclip

Marco Borsato gebruikt Zeeuwse beelden in nieuwste videoclip (foto: Steven Chiefa | Wikimedia Commons)

Voor een mooi decor van een videoclip, moet je in Zeeland zijn. Dat moet Marco Borsato ook gedacht hebben. In de videoclip bij het nummer 18 jaar is onder meer de Oostkerk in Middelburg en de Langstraat in Zoutelande te zien.

18 jaar is de tweede single van het album Thuis dat op 17 november uitkomt. Het is voor de tweede keer dat Marco Borsato Zeeuwse beelden in een videoclip gebruikt. Twee jaar geleden zijn bij de clip van Waarom dans je niet met mij beelden uit Middelburg gebruikt.