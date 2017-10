Betalingsproblemen onderaannemer leveren Yara vertraging op

Yara Sluiskil (foto: Omroep Zeeland )

De bouw van de nieuwe Ureum-8 fabriek werd in opdracht van Yara uitbesteed aan een hoofdaannemer, het Italiaanse Tecnimont. Die had bepaalde werkzaamheden weer uitbesteed aan onderaannemers, waaronder het eveneens Italiaanse bedrijf Sim.spa. Door betalingsproblemen was dat bedrijf niet in staat om de salarissen van de werknemers te betalen van augustus en september. Hoewel de groep mannen, die zich een week lang ophield voor de poort van de fabriek, bestond uit 75 mannen, gaat het in totaal om 200 gedupeerde werknemers.

Vertraging

Door de betalingsproblemen is Sim.spa van het project gehaald, waarna de hoofdaannemer op zoek moest naar een ander bedrijf dat de klus kan afmaken. En die zoektocht kost tijd, wat vertraging oplevert voor Yara: "Het werk ligt stil en elk onderdeel van de werkzaamheden moet weer opgetrommeld worden, en dat gaat niet zomaar", volgens Gijsbrecht Gunter van Yara. Begin oktober was de bouw van de nieuwe Ureum-8 fabriek al voor 90 procent klaar.

Yara heeft tot 1 januari 2018 een vergunning voor het uitstoten van meer fijnstof dan gebruikelijk. De nieuwe Ureum-8 fabriek zou daar een einde aan maken, maar doordat die niet op tijd klaar dreigt te zijn kan Yara in de problemen komen. Op die problemen wilde Gunter niet vooruitlopen.

Rechtszaak

De gedupeerde werknemers hebben aan Omroep Zeeland laten weten dat ze nog steeds geen geld hebben ontvangen. Eerder ging het gerucht dat Yara de salarissen zou betalen, maar dat is niet waar volgens Gijsbrecht Gunter. Wel heeft de fabriek aangeboden om de huur van hun onderkomens te betalen, toen dreigde dat ze hun tijdelijke appartementen en huizen moesten verlaten. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan op verzoek van de hoofdaannemer. "De hoofdaannemer heeft in plaats daarvan de tickets naar huis betaald voor de werknemers", zegt Gunter.

Een aantal gedupeerde Roemenen heeft een advocaat in de arm genomen die Sim.spa in Italië zal aanklagen in de hoop om alsnog hun salaris te krijgen.

