Zeeland heeft duizend extra AED's nodig

De Hartstichting is op zoek naar duizend AED's of defibrillatoren in Zeeland. De apparaten om mensen met een hartstilstand te helpen zijn er misschien wel, maar niemand weet waar. Uit een inventarisatie van de Hartstichting blijkt dat er in Zeeland maar 385 apparaten geregistreerd staan, terwijl er 1400 nodig zijn.

AED of defribillator (foto: OZ) Binnen zes minuten De Hartstichting wil dat slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis binnen zes minuten worden geholpen. Hoe sneller geholpen, hoe groter de overlevingskans. Maar dan zijn er meer geregistreerde AED's op diverse locaties nodig, omdat de aanrijtijd voor ambulances gemiddeld acht tot tien minuten is. Als een burgerhulpverlener van een meldkamer de oproep krijgt om naar een acuut geval van hartstilstand te gaan, moet de meldkamer tegelijk ook weten waar de dichtstbijzijnde defibrillator hangt. Want die moet eerst opgehaald worden. AED is een afkorting van 'Automatische Externe Defibrillator' en het apparaat reanimeert het hart door middel van een elektrische schok. Bijna de helft van alle gevallen kan met behulp van dit apparaat geholpen worden. Jaarlijks hebben naar schatting meer dan 360 Zeeuwen een hartstilstand. Driekwart van hen zijn mannen. De Hartstichting heeft berekend dat in Zeeland 1400 van dergelijke apparaten vindbaar moeten zijn, ruim duizend meer dan op dit moment het geval is.