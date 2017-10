'Hartverwarmend', donaties stromen binnen voor Jeppe, Mees en Lianda

Kinderfiets op wegdek na aanrijding op de Langevieleweg in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Op vrijdag 13 oktober werden Jeppe en zijn zoontje Mees aangereden op de Langevieleweg in Middelburg. Een dronken bestuurder botste frontaal op het tweetal waardoor beiden zwaargewond raakten. Jeppe wordt nog steeds in slaap gehouden en heeft zwaar hoofdletsel. Zoontje Mees is af en toe wakker en heeft nog veel pijn en verdriet. Beiden hebben hersenletsel.

De bedoeling is om geld in te zamelen voor het gezin. Lianda is door een eerder ongeluk, ook buiten haar eigen schuld, beperkt in haar dagelijkse functioneren. Op haar negentiende kreeg zij een beenprothese doordat een vrachtwagen haar over het hoofd zag.

In- en om het huis zullen aanpassingen nodig zijn, vervoersmiddelen moeten aangepast worden, praktische zaken moeten geregeld worden en er zal veel (zorg)hulp nodig zijn.

Mensen die geld willen geven, kunnen terecht op de doneerpagina. De teller staat maandagavond om 21.00 uur op 25.545 euro. "Hartverwarmend", zegt Stefanie Couwenberg. Zij startte met vrienden, collega's en familie de doneeractie. "Dit had ik niet verwacht, dat er zo veel mensen iets willen geven."

Luister hieronder naar het gesprek met Stefanie Couwenberg.

De 47-jarige automobilist uit Roosendaal zit sinds het ongeluk vast. Na ademanalyse bleek dat de man te veel had gedronken.

