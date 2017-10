Havenfusie stap dichterbij, ook Gent stemt voor

De fusie tussen de haven van Gent en Zeeland Seaports is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Gent stemde vanavond in met de fusie. Gent is de grootste aandeelhouder van de Belgische haven.

Eerder gingen de Vlaamse regering en de Zeeuwse bestuurders al akkoord met het samengaan van de twee havens. Ook de gemeenteraad van het Belgische Zelzate stemde al in met de havenfusie. Nu zijn de Zeeuwse Provinciale Staten en de gemeenteraden van Vlissingen, Terneuzen en Borsele aan zet. Lees ook: Vlaamse regering stemt in met havenfusie Gent en Zeeland Seaports

