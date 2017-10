Kippenboeren nog niet van fipronil verlost

De eieren staan klaar om vervoerd te worden. (foto: Omroep Zeeland)

Léon Jansen van pluimveebedrijf Ekoz in Schore levert normaal gesproken zo'n 600.000 eieren per week. Tot afgelopen vrijdag had hij één stal beschikbaar van de vijf in totaal. Inmiddels is daar een tweede stal bijgekomen. "Ik had gehoopt dat er inmiddels meer stallen zouden zijn vrijgegeven, maar de waardes blijven te hoog", zegt Jansen. Dat betekent dat er nog steeds te veel fipronil aanwezig is in die stallen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt eind juli dat er in eieren de giftige stof fipronil is gevonden. Het Barneveldse bedrijf Chickfriend voegde fipronil illegaal toe aan een middel om bloedluizen in kippenstallen te doden. Het verdelgingsmiddel kwam van de Belgische leverancier Poultry-Vision. Beide ondernemingen zijn onderwerp van justitieel onderzoek. Al heel snel blijkt dat er veel eieren besmet zijn. Het ministerie van Economische Zaken schat de schade door de fipronil-affaire landelijk tussen de 65 en 75 miljoen euro.

Jansen heeft ervoor gekozen zijn kippen te ruien en niet af te maken. "We hadden gehoopt dat hierdoor en door een dieet de kippen weer fipronilvrij zouden zijn, maar dat is nog niet het geval. Spijt heb ik niet van de keuze om de kippen niet af te laten maken." Bij het bedrijf in Schore werden bijna een miljoen eieren vernietigd die mogelijk besmet waren.

Onderzoek NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt nog steeds hoe de stallen die besmet zijn met fipronil zo goed en zo snel mogelijk kunnen worden schoongemaakt. "Dat is best frustrerend, want ik heb ook al een paar keer de stallen schoongemaakt. Morgen komen ze weer meten."

De pluimveehouder verwacht op korte termijn niet dat zijn bedrijf weer volledig kan draaien. "Daar zijn we dit jaar nog niet mee klaar."

Annemary Mol van pluimveebedrijf J.C.P.Mol in Nisse ziet ook weinig vooruitgang. Het bedrijf heeft twee stallen, met een capaciteit van 22.000 kippen. De helft van die kippen werd geruimd. Eén stal mag nog steeds niet worden gebruikt. "Mijn man heeft de stal al een paar keer schoon gemaakt, maar nog steeds is het niet goed. Deze week komen ze weer meten", zegt Annemary. Het bedrijf draait op de helft van haar capaciteit.

Volgens Marc de Jong van de ZLTO zijn inderdaad niet alle stallen van de Zeeuwse kippenboeren vrijgegeven. "De eieren moeten in orde zijn, maar ook de mest en de stallen moeten helemaal schoon zijn. Pas dan wordt alles vrijgegeven."

