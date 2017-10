Ruzie Walcherse gemeenten dreigt na besluit gemeenteraad Middelburg

Plattegrond van de nieuwe wijk Essenvelt in Middelburg (foto: OZ)

De drie Walcherse gemeenten mogen de komende tien jaar in totaal 1400 woningen bouwen. Vierhonder van die huizen moeten gebouwd worden in de nieuwe wijk Essenvelt. Buurgemeente Vlissingen is daar op tegen omdat Vlissingen ook nog veel woningen wil bouwen op het Scheldekwartier en misschien wil de gemeente Veere ook nog wel woningen bouwen.

Mortiere

Een groot deel van de gemeenteraad stemde vanavond voor de bouwplannen. Alleen de Lokale Partij Middelburg (LPM), GroenLinks en de SP stemden tegen wijziging van het bestemmingsplan. GroenLinks vroeg zich af of er wel vraag is naar een nieuwe woonwijk omdat de gemeente eerst zelf nog stadsdeel Mortiere vol moet bouwen.

LPM vreest dat de plannen voor Essenvelt de onderlinge verhoudingen op Walcheren verstoren. De rest van de partijen spraken niet over de bezwaren van Vlissingen. Vlissingen had eerder al aangekondigd naar de rechter te stappen als Middelburg de plannen doorzet.

Lees ook: