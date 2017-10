Zeeuws-Vlaamse bankdrukker gaat voor record naar India

Vijftien jaar was Johny de Witte gestopt met bankdrukken in wedstrijdverband, maar kort geleden begon het weer te kriebelen. "Op mijn 34e stopte ik in eerste instantie met de wedstrijdsport. Ik kon het niet goed meer combineren met mijn werk", vertelt de bankdrukker uit Terneuzen. "Ik ben wel blijven trainen, maar minder intensief. Tijdens het voorbije NK crossfit in Den Bosch kreeg ik de smaak weer te pakken."

Europese titel

Het is daarna snel gegaan. De Witte pakte eerst de Nederlandse titel en daarna de Europese titel. "Mijn vader is een echte doorzetter", verklaart zoon en trainingspartner Niek de Witte het succes. "Als hij een doel heeft, dan gaat hij er ook echt voor. Daarnaast neemt hij op tijd zijn rust, hij traint goed en let op zijn voeding. Mijn vader krijgt daarbij veel hulp, maar hij heeft ook veel aan zichzelf te danken."

Johny de Witte (foto: Omroep Zeeland)

Na de Europese titel lonkte het WK. Aanvankelijk zat Johny de Witte alleen niet te wachten op een verre vliegreis naar India. "Ik ben niet zo'n vlieger", bekent hij. "Maar ik heb toch besloten om te gaan. Laten we hopen dat alles goed gaat."

De Witte gaat bij zijn WK-debuut meteen voor een Nederlands record. "Dat moet kunnen. Natuurlijk ga ik ook voor de winst, maar het is de vraag in hoeverre dat realistisch is. Het Nederlandse record is dus voor mij het belangrijkste. Als ik daarnaast een goed resultaat kan behalen, zou dat mooi meegenomen zijn."