Zeeland wordt wakker: doneeractie, Den Haag en bankdrukken

Doneeractie voor Jeppe en Mess na aanrijding door beschonken automobilist (foto: Lianda de Lange)

Doneeractie

Vrienden en familie zijn een actie begonnen om geld in te zamelen voor het Middelburgse gezin waarvan de vader en zoon (6) ernstig gewond raakten na een aanrijding. Het geld is bedoeld voor extra zorg en aanpassingen in huis.

Haagse Tweedaagse (foto: Omroep Zeeland)

Op de kaart

Provinciebestuurders en ambtenaren zijn vandaag en morgen actief in Den Haag. Ze zijn daar om Zeeland te promoten tijdens de 'Haagse Tweedaagse'. Beleidsmakers moeten bij Zeeland direct aan iets positiefs gaan denken.

Johny de Witte (foto: Omroep Zeeland)

Krachtpatser

Het Nederlandse record verbeteren. Dat is morgen het grote doel van Johny de Witte bij zijn debuut op het WK bankdrukken in India. De 49-jarige inwoner van Terneuzen moet 160 kilo boven zijn hoofd houden om het record te verbeteren.

Museumhaven Zierikzee (foto: Lennaert de Looze)

Het weer

Vandaag blijft het bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Later in de middag wordt het langere tijd droog. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zacht met maximumtemperaturen van 17 of zelfs 18 graden.