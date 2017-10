Auto in de sloot bij Lewedorp, man overleden

Langs de Postweg (N665) bij Lewedorp is vanochtend een auto in de sloot ontdekt. In de auto bleek een man te zitten die is overleden. Volgens de politie gaat het om zelfdoding.

(foto: Omroep Zeeland) De hulpdiensten werden gealarmeerd nadat iemand om 07.50 uur de auto in de sloot had gezien. De hulpverleners konden niets meer voor de man doen.