Stoplicht maar drie seconden op oranje? Dan rij je al snel door rood!

Hans van Dijk van de dorpsraad telt mee vanaf de Bernardweg West zodra het stoplicht op oranje springt: "Eenentwintig, tweeëntwintig, drieën... En hij staat al weer op rood. Dat zijn dus een krappe drie seconden."

Daarnaast duurt het soms een halve minuut voordat het stoplicht weer op groen springt. Daardoor rijden automobilisten nog snel even door terwijl de andere kant van de weg al groen licht heeft. "Technisch gezien is het zo op te lossen", zegt van Dijk. "Bureaucratisch is het waarschijnlijk lastig. Dat moet beoordeeld worden door de verkeerscommissie, de provincie en Rijkswaterstaat."

'Niet meer de moeite'

De provincie is verantwoordelijk voor de stoplichten aan de Sloeweg. Zij erkent dat er daar gemakkelijk door rood gereden wordt. "Onze ervaring is dat het met name vrachtwagens zijn die op het laatste moment nog doorrijden en vlak voor de bocht moeten afremmen", meldt een voorlichter. De provincie deed eerder deze maand wat kleine aanpassingen aan de verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren.

Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Een uitgebreide aanpassing aan het stoplicht kost volgens de provincie al snel 10.000 euro omdat de situatie opnieuw in kaart moet worden gebracht. Vervolgens moet de software herschreven, getest en geïnstalleerd worden. "Aangezien de verkeerslichten in de loop van 2018 verdwijnen, loont dat niet meer de moeite."

Op de schop

De t-splitsing gaat flink op de schop. Eind 2016 koos Gedeputeerde Staten voor een plan met drie viaducten zodat er geen stoplichten meer nodig zijn. Het plan kost 20,1 miljoen euro. In maart 2018 moet de bouw voor de nieuwe viaducten starten. In de loop van 2019 zou het dan klaar moeten zijn.

Lees ook: