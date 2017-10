Studenten in Middelburg krijgen uitzicht op kanaal

De flats komen rechts van het treinstation in Middelburg te staan (foto: Gemeente Middelburg)

In de drie gebouwen kunnen maximaal 246 studenten wonen. Eronder komt een parkeerplaats voor auto's en plek voor honderden fietsen. De studentenflats worden eigendom van woningbouwvereniging Woongoed.

Middelburg wil graag extra studentenkamers erbij, omdat de HZ een aantal opleidingen naar de stad verhuist. De planning is dat er rond de zomer van 2020 gebouwd gaat worden.

"We bieden studenten die in Middelburg gaan studeren graag ook in onze stad onderdak. De locatie aan de Kanaalweg is de ideale locatie voor studentenhuisvesting: op loopafstand van de binnenstad, de HZ én het openbaar vervoer", zegt wethouder Johan Aalberts.