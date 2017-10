Gemeentes op zoek naar foute vloeren

Ingestorte parkeergarage Eindhoven (foto: Omroep Zeeland )

Verreweg de meeste gemeentes zijn nog druk bezig met het in kaart brengen van de gebouwen. De gemeente Terneuzen stuurt volgende week een checklist naar eigenaren van gebouwen die na 1999 gebouwd zijn. Die checklist moeten ze invullen om te kijken of er extra onderzoek nodig is. Een gemeentewoordvoerder benadrukt: "Als de checklist reden is voor extra onderzoek, wil dat niet zeggen dat er ook een constructiefout is gemaakt."

Terneuzen heeft nog geen aanwijzingen dat de constructie, zoals toegepast in de parkeergarage van Eindhoven Airport, ook in Terneuzen is gebruikt. De woordvoerder weet wel dat de constructie niet in gemeentelijke gebouwen is gebruikt.

Weken bezig

De gemeentes zijn nog zeker weken bezig met het onderzoek. Zo wil Middelburg nog dossiers opvragen waarvan een deel in het Zeeuws Archief liggen. De gemeente weet wel zeker dat de constructie in ieder geval niet in het stadskantoor is toegepast.

Behalve Middelburg en Terneuzen verwachten ook kleinere gemeentes, zoals Noord-Beveland, dat het lang duurt voordat het duidelijk is of en waar de gebouwen staan met een verkeerde vloerconstructie.

Krimpenerwaard College is tijdelijk dicht vanwege mogelijke constructiefout (foto: Windesheim Zwolle )

Breedplaatvloer

Bij de vloerconstructies, zoals die in Eindhoven, wordt breedplaatvloer gebruikt. Die vloer kan onveilig zijn als de betonlaag niet goed hecht. Een aantal gebouwen in Nederland is om die reden gesloten, zoals het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel. Drie andere locaties die gesloten zijn, zijn het Polak-gebouw op de campus van de Erasmus Univeristeit in Rotterdam, een net afgebouwde basisschool in Hoeven en een gebouw van hogeschool Windesheim in Zwolle.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf een maand geleden opdracht om gebouwen te controleren op het mogelijke gebruik van ondeugdelijke vloerconstructies. De constructie is vooral in openbare gebouwen gebruikt, zoals scholen en parkeergarages en niet in woningen.