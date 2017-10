Vierde verdachte aangehouden voor straatroven Hulst

De politie heeft vanochtend een vierde verdachte aangehouden vanwege betrokkenheid bij de straatroven in Hulst. Het gaat om een jongen van 17 jaar uit Hulst. Hij is in een huis aan de Tegelberglaan opgepakt. De politie kwam hem op het spoor tijdens het onderzoek, waarbij eerder al drie anderen zijn opgepakt.

(foto: Politie) Inmiddels zijn bij de politie negen aangiftes binnengekomen van mensen die beroofd zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag. Eerdere arrestaties Zaterdagochtend werden in verband met deze zaak al twee jongens uit Middelburg en Kloosterzande aangehouden bij een politiecontrole. Later die dag werd een andere 17-jarige jongen uit Hulst gearresteerd. De vierde verdachte zit voor verder onderzoek vast in het politiecellencomplex van Torentijd. Hij wordt vandaag nog verhoord, meldt de politie. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Het wapen dat bij de berovingen werd gebruikt, is nog niet teruggevonden. Lees ook: Straatroven Hulst: derde verdachte aangehouden, zeven aangiftes

