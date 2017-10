Zeeland probeert Den Haag te verleiden

(foto: Omroep Zeeland )

Gedeputeerde Staten vergaderde vanmorgen niet in het Abdijcomplex in Middelburg, maar in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Daarna volgde de gebruikelijke persconferentie en een lunch voor hoge ambtenaren.

De echte drukte komt vanavond, want dan worden 80 genodigden verwacht voor het Zeelanddiner. Dat zullen Kamerleden en bestuurders zijn met wie de Zeeuwse politici willen praten over Zeeuwse thema's als toerisme, havens en landbouw.

Kandiaat-minister

Maar heeft Den Haag wel tijd voor Zeeland nu het nieuwe kabinet donderdag op het bordes wordt verwacht? Provincie-bestuurder Jo-Annes de Bat: "Het is een hectische week, maar wellicht komt er nog een kandidaat-minister".

Morgen zijn er lezingen, onder andere van land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Zeeland wil zich meer op de kaart zetten als landbouwprovincie. "Wat dat betreft is het een goede zaak dat er weer een ministerie van landbouw komt," aldus De Bat.