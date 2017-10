Miljoenengat in begroting Orionis jaagt gemeenten op kosten

Persconferentie over Orionis (foto: Omroep Zeeland)

De verantwoordelijke wethouders van Vlissingen, Middelburg en Veere hebben het miljoenentekort bekend gemaakt tijdens een gezamenlijke persconferentie.

Volgens de directeur van sociale werkvoorziening Orionis Walcheren is het miljoenengat veroorzaakt door een rekenfout in de begroting. Bij het opstellen van de begroting had Orionis te maken met onder meer een nieuw verdeelmodel van het Rijk, en steeds wisselende aantallen cliënten die Orionis aan een baan moet helpen.

De nieuwe tegenvaller komt bovenop de al bestaande tekorten bij Orionis. Het Rijk geeft telkens te weinig geld geeft voor uitkeringen en begeleiding van cliënten, omdat er met name in Middelburg en Vlissingen méér uitkeringsgerechtigden blijken te zijn, dan voor zulke gemeentes gebruikelijk is.

Wethouder Simons van Middelburg is zeer teleurgesteld over het nieuwe tekort, vooral omdat het niet de eerste keer is dat er financiële gaten zijn bij Orionis. Met name Middelburg en Vlissingen hebben het financieel niet breed. Vlissingen heeft zelfs een artikel-12 status en staat onder verscherpt toezicht van het Rijk.