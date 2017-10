Heracles-Hoek live te volgen bij Omroep Zeeland

Heracles Almelo - HSV Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Verslaggevers Stefan Nijpjes en Jan-Jaap Corré doen integraal verslag van de wedstrijd. De radio-uitzending, gepresenteerd door Martijn Katsman, duurt van 18.00 tot 21.00 uur.

De wedstrijd is ook te volgen via het live blog op omroepzeeland.nl en via de Facebookpagina van Omroep Zeeland Sport. Op televisie is geen uitzending mogelijk omdat FOX Sports de exclusieve rechten heeft gekocht.

Enige Zeeuwse club

Hoek is de enige Zeeuwse club in het hoofdtoernooi van het KNVB-bekertoernooi. De ploeg van trainer Jannes Tant bereikte de tweede ronde door de veelbesproken wedstrijd tegen FC Lisse na de beslissende strafschoppenserie te winnen.

De laatste keer dat Hoek in het landelijke bekertoernooi tegen een profclub speelde was in 2013. Toen werd in de Rotterdamse Kuip met 3-0 verloren van Feyenoord.

