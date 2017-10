Landbouw speerpunt van Zeeuwse strategie in Den Haag

Joris Baecke, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie ZLTO, spreekt vandaag in Den Haag over voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Volgens hem is Zeeland een provincie waar de bevolking de landbouw nog een warm hart toedraagt. Baecke weet waar hij het over heeft, want hij heeft zelf een boerenbedrijf in Zeeuws-Vlaanderen. Bovendien is een aantal boeren innovatief bezig, aldus de ZLTO-voorzitter.

Keurmerk

Marijn Uitdewilligen (34) is daar een voorbeeld van. Hij houdt vleeskuikens in Sint Kruis en heeft net twee megastallen laten neerzetten. "Ja, het is een investering met zes nullen," zegt Uitdewilligen. Die stallen zijn nu nog leeg, maar er komen in totaal 50.000 kuiken. Met een keurmerk van de Dierenbescherming, want diervriendelijkheid is volgens Uitdewilligen de toekomst.

CO2-neutraal

Een paar kilometer verderop in Aardenburg heeft Bert de Bruijckere zijn bedrijf. Ook hij houdt kippen op een diervriendelijke manier. Zo is er daglicht in de stal en liggen er strobalen. "Je moet de kippen entertainen," zegt De Bruijckere met een knipoog. Maar er is meer. De boer stookt niet op gas, maar op hout. Dat is wel arbeidsintensief, maar veel goedkoper en natuurlijk CO2-neutraal. Ook heeft hij een moderne rooimachine die de aardappelen met zo min mogelijk schade uit de grond haalt.