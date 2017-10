Omroep tekent voor diversiteit

Monique Schoonen, directrice Omroep Zeeland, ondertekend het charter diversiteit (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse werkvloer mag volgens het Anti Discriminatie Bureau wel wat gevarieerder. "Als je een divers personeelsbestand hebt, kan dat echt een aanwinst zijn voor je bedrijf. Een blind persoon kan bijvoorbeeld veel meer emoties van mensen horen door de telefoon in bijvoorbeeld een callcenter en kan hierop inspelen", vertelt woordvoerder Simone Kroes van ADB Zeeland. Volgens haar is het ook echt een aanwinst voor het bedrijf zelf en gaat het niet alleen om het helpen van 'zielige' mensen.

De ondertekening van het Charter Diversiteit betekent het volgende: "Het bedrijf dat het charter ondertekent gaat met minstens twee medewerkers aan de slag met meer diversiteit die bij hun op de werkvloer kunnen werken", zegt Kroes. Omroepdirecteur Schoonen stemt hier volledig mee in: "Ik vind dat als je de ambitie hebt om iedereen in Zeeland te bereiken, en dat hebben wij als omroep, dan moet je ook proberen om uit al die doelgroepen en stromingen mensen in je eigen personeelsbestand te krijgen."

Discriminatie

Zowel landelijk als in Zeeland gaat dertig procent van de meldingen die binnenkomen bij het ADB Zeeland over discriminatie op de arbeidsmarkt. Hierbij draait het om ras, leeftijd of geslacht tijdens de selectie van sollicitanten.

De campagne moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kritisch bekijken en zien dat diversiteit voor meerwaarde kan zorgen op de werkvloer. Volgens onderzoek leidt dit namelijk tot meer creativiteit en een betere sfeer. Het streven van de initiatiefnemers is om in de komende twee jaar minimaal tien bedrijven het charter diversiteit te laten ondertekenen.