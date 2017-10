Heel veel ergernissen over stoplichten in Zeeland

De dorpsraad van 's-Heerenhoek is ongelukkig met de strakke afstelling van de verkeerslichten op het knooppunt van de Sloeweg en de Westerscheldetunnelweg. Maar er is veel meer. We hebben een top 3 samengesteld:

-3:

het centrum van Middelburg. Daar heb je meerdere verkeerslichten achter elkaar. Als je pech hebt, dan heb je ze allemaal tegen. Zo reageert bijvoorbeeld Melanie op Facebook: 'Ik erger me aan alle stoplichten in Middelburg. Daar heb ik altijd een rode golf.' En Celine is het daar mee eens: Ik sta daar zo vaak voor niets te wachten.

-2:

de kruising in Oost-Souburg. Je geduld wordt hier sowieso op de proef gesteld als de Sloebrug open is of er een trein voorbij komt. Maar daarnaast ervaren automobilisten dat ze lang moeten wachten als ze voor het stoplicht staan vanuit Souburg richting de A58, en ook vanuit de Sloeweg richting Oost-Souburg. Zo reageert Miranda op Facebook: De stoplichten van de andere banen zijn al drie keer op groen geweest. Dan mag je eindelijk en dan is het na vier auto's alweer rood.

1:

de kruising bij Nieuwerkerk, op de A59. De klacht is vooral dat het licht daar superkort op groen staat: