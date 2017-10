'Constructie van het Goese Lyceum is veilig'

Na het instorten van de parkeergarage van Eindhoven Airport worden veel gebouwen in het hele land gecontroleerd op veiligheid. Het gaat dan om grotere gebouwen die na 1999 zijn gebouwd, met grote betonnen vloeren, zoals scholen.

SMT is een grote bouwer uit Den Bosch en bouwde het Polak gebouw van de Erasmus Universiteit. Daar is gebleken dat de vloeren van hetzelfde type zijn als van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. SMT bouwde ook het nieuwe gebouw van het Goese Lyceum dat aan de Oranjeweg staat en aan 1600 leerlingen plek biedt.