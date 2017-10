Steun voor plan kreeftenveiling Yerseke

De Provincie Zeeland ondersteunt een onderzoek om een nieuwe kreeftenveiling op te starten in Yerseke. United Fish Auctions gaat na of zo'n veiling levensvatbaar is en Zeeland draagt 30.000 euro bij aan dit onderzoek.

Oosterscheldekreeft (foto: Omroep Zeeland) Gedeputeerde Jo-Annes de Bat zou het een goede zaak vinden als naast mosselen en oesters ook kreeften worden geveild in Zeeland, vertelde hij verslaggever Marcel Decraene Behalve een kreeftenveiling vindt De Bat ook een groot expocentrum over de teelt van schaal- en schelpdieren een zeer goed idee voor Zeeland